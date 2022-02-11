Флешмоб "Я пехотинец Кадырова" запустили в Чечне

11 фев. 16:34

Советник главы Чеченской республики Умар Даудов запустил в Instagram флешмоб с хэштегом "Я пехотинец Кадырова".

"Как вы, наверное, слышали, Рамзан Ахматович Кадыров часто подчеркивает, что он является пехотинцем президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. А мы, команда Кадырова, флешмобом "Я пехотинец Кадырова" хотели в очередной раз показать, что полностью поддерживаем своего лидера и проводимую им политику", - приводит его слова РИА Новости.

Даудов отметил, что командой Кадырова является весь народ Чечни, а не только его ближайшие соратники.

"Каждый без исключения – член команды, если будет в этом необходимость, готов встать на защиту отечества, народа и своего лидера. Под командой Кадырова я имею в виду не только ближайших соратников Рамзана Ахматовича, а весь чеченский народ, который 99,7% голосов отдал за его кандидатуру на всенародных выборах. Как бы это ни не нравилось нашим недоброжелателям, но власть и народ в Чеченской республике едины! Это неоспоримый факт!" – добавил советник Кадырова.