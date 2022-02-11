В Центробанке рассказали, какой была бы сейчас инфляция без повышения ключевой ставки

11 фев. 16:30

Инфляция в России сейчас была бы гораздо выше 10%, если бы Банк России весной 2021 года не начал повышать ключевую ставку, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В пятницу ключевая ставка была подняла снова - сразу на 1%, до 9,5% годовых.

"На самом деле, если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%. Наша ставка это предотвратила, но фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем можно было бы предположить", - сообщила Набиуллина.

Согласно данным ЦБ, на начало февраля годовая инфляция составляет 8,8%.