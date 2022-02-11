Полицейский из Симферополя врезался на автомобиле в ребенка

11 фев. 16:15

По факту ДТП в Симферополе, в котором сотрудник полиции сбил 11-летнего школьника, начата проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

"По предварительным данным установлено, что 10 февраля на улице Маршала Жукова Симферополя автомобиль под управлением сотрудника полиции сбил 11-летнего ребенка, который вне пешеходного перехода перебегал проезжую часть, выскочив из-за стоящего автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил ушиб голени, ему на месте была оказана медицинская помощь. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

В ведомстве также не обнаружили у полицейского алкогольного опьянения. "Следователями следственного отдела по Железнодорожному району Симферополя проводятся необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.