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Ирану необходимы гарантии отмены санкций США

Ирану необходимы гарантии отмены санкций США

При восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) Ирану нужны гарантии отсутствия санкций США, сообщил в пятницу посол Ирана в РФ Казем Джалали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Что мы говорим Западу: те санкции, которые вы ввели, конечно, очень жесткие, они подвергают наш народ гнету. Вы должны их отменить... Если двигаться в сторону отмены санкций, тогда эти переговоры будут результативными и плодотворными", - указал посол.

По его словам, "вопрос гарантий для народа Ирана является очень важным".

"У нас есть пословица - тот, кого укусила змея, будет бояться белой и черной веревки. У нас есть горький опыт по поводу западного подхода по СВПД: у американцев поменялось правительство, и они нарушили свои обязательства по СВПД. Поэтому народ Ирана имеет право знать о будущих гарантиях, чтобы санкции не были возвращены и мы смогли бы иметь мирную ядерную деятельность", - заключил Джалали.

В Вене в настоящее время проходит восьмой раунд переговоров по СВПД.

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