Юного террориста задержали в Узбекистане

11 фев. 15:41

Житель Джизакской области задержан за пропаганду идей запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

Отмечается, что 21-летний боевик планировал организоваться ячейку этой радикальной группировки, а затем отправиться в Сирию для участия в военных действиях. В 2019-2021 годах он уезжал из страны с целью заработать, однако за границей юноша попал под влияние сторонников "Катиба Таухид валь-Джихад". По возвращении на родину он привлек в группировку десять человек при помощи пропаганды экстремистских идей, сообщает Sputnik Узбекистан.

Стоит добавить, что по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РУ. В настоящее время ведутся следственные действия.