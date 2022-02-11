Безработица в России находится на историческом минимуме

11 фев. 15:17

Уровень безработицы в России по-прежнему находится на историческом минимуме, а число вакансий - на историческом максимуме. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка РФ.

В ЦБ отметили, что ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста экономики России будет в первую очередь определяться темпами роста производительности труда.

Регулятор подчеркнул, что спрос на рабочую силу продолжает расти по широкому кругу отраслей. "При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, несмотря на приток иностранной рабочей силы", - пояснили в Банке России.

Напомним, в декабре 2021 года в Банке России заявлял, что уровень безработицы обновил исторический минимум, а число вакансий находится на пике.