В Сочи 12 февраля состоится "Лыжня Кубани"

11 фев. 15:15

Ежегодная гонка "Лыжня Кубани" пройдет в Сочи в субботу на лыжно-биатлонном комплексе "Лаура".

К участию допускают как местные жители, так и гости региона. Для лыжников подготовили две дистанции: 5 км – для юношей и девушек 2004 года рождения и моложе, 10 км – для всех, кто старше.

Заявки на участие в "Лыжне Кубани" подали порядка 300 человек.

Лучшие лыжники будут награждены медалями Министерства спорта России и грамотами минспорта и физической культуры края.

"Лыжня Кубани" – один из этапов открытой Всероссийской лыжной гонки "Лыжня России".