Медведев предложил новые идеи по адаптации мигрантов в России

11 фев. 14:52

Приток мигрантов в Россию растет, важно помочь их адаптации и соблюсти интересы сограждан, заявил в пятницу заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по миграционной политике, ее возглавит Дмитрий Медведев.

"Приток мигрантов сейчас растет, особенно после спада в ряде стран противоэпидемических мер, и в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м. Ежегодно к нам приезжают несколько миллионов иностранных граждан", - сообщил зампредседателя СБ РФ.

Численность самых крупных диаспор в России колеблется от 1 до 5 млн человек, при этом в своей массе мигранты плохо владеют русским языком.

В России для мигрантов был введен обязательный экзамен по русскому языку, истории и законам РФ. "Очевидно, он должен быть своего рода фильтром, чтобы в первую очередь допускать тех, кто является законопослушным и в достаточной мере образованным, тех, кто готов воспринимать нашу культуру, традиции, кто хотел бы по-настоящему здесь жить и работать", - заметил Медведев.

По его словам, важным остается, чтобы "в других странах, особенно в ближнем зарубежье, люди изучали русский язык, знакомились с нашей культурой, в том числе та молодежь, которая проявляет желание приехать в Россию на работу или учебу".

Приоритетом России остаются интересы ее граждан и национальная безопасность, хотя для иностранцев в России должны создаваться комфортные условия, добавил он.

Медведев сообщил, что для иностранцев, въезжающих в Россию на длительный срок, должно стать обязательным медицинское освидетельствование, это особенно актуально в сегодняшней эпидемиологической обстановке.

Он добавил, что ошибкой муниципальных и региональных властей России является то, что они "не знают настроений внутри диаспор, не имеют контактов с их лидерами, потому что это зачастую не очень приятное дело, недостаточное внимание уделяют всем этим вопросам".