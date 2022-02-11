Зачем в Россию едут британские министры, если Лондон вводит санкции?

В Москву прибыл министр обороны Великобритании - сразу же после визита в Россию главы британского МИД. Чего хотят англичане, могут ли они разрядить ситуацию вокруг Украины и почему они вводят санкции против России?

Как мы писали ранее, Великобритания – исторически наиболее жестко настроенная к России страна. Хотя империи, над которой не заходит солнце, уже нет, но память о ней до сих пор греет сердца английских руководителей. Даже без колоний щупальца Лондона все еще вездесущи. Для США они самые близкие союзники. Во все авантюры англичане и американцы бросаются вместе, будь то Сирия, Ирак или Афганистан. На Ближнем Востоке у них широкая сетка союзников: Катар, Эмираты, Турция, Бахрейн. Войска англичан стоят на Кипре, откуда они влияют и на Ближний Восток, и на Средиземное море. Кстати, ворота в Средиземное море контролируют тоже англичане, имея опорный пункт в Гибралтаре. На Латинскую Америку англичане давление оказывают через Фолклендские острова, которые в свое время Маргарет Тетчер забрала у Аргентины. В Африке у них есть база в Кении.

Достаточно сильны позиции у Британии в Восточной Азии. Гонконг по сей день фактически остается их полуколонией. С помощью Гонконга и военной базы в Брунее они могут сдерживать Китай. Кстати, для сдерживания Китая у Британии есть также два альянса – QUAD и AUKUS. В них входят страны, имеющие территориальные споры с КНР – Япония, Австралия, Индия. Если ко всему этому добавить присутствие британских нефтяных компаний по всему миру и тот факт, что Лондон – мировой финансовый центр, то становится понятно, насколько сильно геополитическое могущество бриттов.

Англичане не отказались от сдерживания России по сей день. Россия для них – геополитический противник. Разница лишь в том, что в отличие от XIX века сдерживать ее они будут не в одиночку, а вместе с союзниками. Нынешний градус конфронтации между Западом и Россией лишь дает аргументы для того, чтобы традиционная антироссийская политика Лондона оказалась к столу. Но тогда спрашивается, а почему в Москву приезжают министр иностранных дел и министр обороны Великобритании? Еще собирается их премьер-министр Борис Джонсон. На самом деле, никакого противоречия тут нет. Приезжать – еще не значит сдавать позиции. Обратите внимание, в день, когда глава МИД Элизабет Трасс приехала в Москву, британский парламент одобрил новый пакет санкций против России.

Да и сама Трасс, судя по инсайдам, приехала не слушать Сергея Лаврова, а продавливать свою линию. Когда в ответ на критику о размещении российских военных Лавров заявил, что Россия это делает на своей территории, в Ростове и Воронеже, Трасс все равно требовала, чтобы Россия вывела войска из Украины. Паранойя дошла до того, что англичанка уже не может представить, что Ростов – это не Украина, а Россия. Из-за этого Лавров лаконично оценил встречу с британским коллегой как общение "немого с глухим".

Сегодня в столицу прибыл министр оборонного ведомства Британии Бен Уоллес. Здесь, очевидно, будет меньше публичного, ибо вопросы военные всегда секретны. Но что-то подсказывает, что и Уоллес будет пытаться общаться с позиции сильного, а не того, кто хочет договориться. Скорее всего, ведомство Сергея Шойгу, так же как и ведомство Лаврова, даст понять, что обвинениями и угрозами от России ничего не добьешься и англичанам лучше взять пример с французов, которые весьма здраво, хоть и за кулисами, предложили оставить за Украиной нейтральный статус и не принимать ее в НАТО.

Что на самом деле сообщит британец Шойгу, мы узнаем еще не скоро. Если градус напряженности начнет снижаться, тогда можно считать, что английские и российские генералы при всей взаимной неприязни друг друга поняли. В конце концов, сейчас главное не допустить провокаций, которые могут перерасти в невыгодную ни для кого войну. Ткие провокации на Донбассе, по данным российской стороны, готовят именно британские ЧВК. С европейской стороны есть готовность к нормализации ситуации. Неслучайно недавно главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия не хочет войны. Одним словом, процесс продолжается. И будем надеяться, что визиты лидеров Германии и Британии в Москву и встреча Лаврова с генсеком НАТО окажутся более плодотворными, чем скандальные речи английского министра иностранных дел.