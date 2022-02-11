Прогноз по инфляции в России в 2022 году ухудшился

11 фев. 14:21

Банк России повысил прогноз по инфляции в текущем году до 5-6% - прежний прогноз оценивал инфляцию в 4-4,5%.

Теперь регулятор ожидает, что инфляция вернется к цели в середине 2023 года и в дальнейшем останется вблизи 4%.

Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она достигла 8,8%.

"Показатели, характеризующие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении. Это является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках. При этом дальнейшее расширение производства ограничено растущей нехваткой рабочей силы", - говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.

Высокие и незаякоренные инфляционные ожидания населения и бизнеса усиливают инерцию роста цен, отметили в ЦБ.