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ВОЗ: пандемия не кончается, на подходе многочисленные новые штаммы COVID-19

ВОЗ: пандемия не кончается, на подходе многочисленные новые штаммы COVID-19

Пандемия коронавируса далека от своего завершения, сообщил в пятницу главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

"Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии", - заявил он.

Сваминатан вместе с делегацией во главе с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом в пятницу посетил ЮАР, в Кейптауне делегация побывала в лаборатории местной фармкомпании Afrigen Biologics, разрабатывающей новейшую вакцину от коронавируса.

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