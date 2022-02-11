ВОЗ: пандемия не кончается, на подходе многочисленные новые штаммы COVID-19

11 фев. 14:07

Пандемия коронавируса далека от своего завершения, сообщил в пятницу главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

"Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии", - заявил он.

Сваминатан вместе с делегацией во главе с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом в пятницу посетил ЮАР, в Кейптауне делегация побывала в лаборатории местной фармкомпании Afrigen Biologics, разрабатывающей новейшую вакцину от коронавируса.