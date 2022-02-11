Казахстанец устроил стрельбу в многоэтажке в Краснодаре

11 фев. 13:51

В Краснодаре задержали жителя Казахстана, устроившего стрельбу в многоэтажном доме, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

"В полицию Краснодара поступило сообщение о стрельбе в подъезде жилого дома. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции задержали 33-летнего приезжего из республики Казахстан, у которого изъяли охолощенные автомат и пистолет", - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что накануне мужчина ушел из дома после ссоры с женой, а когда решил вернуться, то супруга не открыла ему дверь, после чего он произвел несколько выстрелов в подъезде. Отмечается, что задержанный в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство").