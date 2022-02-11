Взрыв в Андижане унес жизнь одного человека

11 фев. 13:42

Жертвой мощного взрыва в Шахриханском районе Андижанской области стал один человек, еще четверо пострадавших были госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС.

Взрыв прогремел в 11:30 по местному времени в одной из клиник, которая находится в сходе граждан махалли "Коракурпа". Причиной трагедии стала вспышка газовоздушной смеси.

Отмечается, что в настоящее время на месте взрыва находятся спасатели регионального управления МЧС, а также сотрудники МВД, СГБ, прокуратуры и других соответствующих служб.