В Тбилиси нашелся ранее пропавший американец

11 фев. 13:40

Пять дней назад в Грузии пропал гражданин США, сегодня он был найден живым, сообщает пресс-служба МВД страны.

Знакомые 39-летнего Алекса Лоиджи распространили в соцсетях информацию о его пропаже. Он несколько дней не выходил на связь.

По информации "Мтавари архи" американец с 3 по 7 февраля жил в гостинице, он почти не покидал номер, и не общался с другими постояльцами.

Телеканал "Рустави 2" со ссылкой на знакомых Алекса сообщает, что иностранца в пятницу заметил у синагоги в Старом Тбилиси таксист. Американец, по словам таксиста, "выглядел ужасно, казался беспомощным и потерянным".

Известно, что Алекс Лоиджи приехал в Грузию в качестве туриста три месяца назад.