Раиси: принцип "ни Восток, ни Запад" продолжает действовать в Иране

11 фев. 13:28

Ирана продолжит следовать принципу "ни Восток, ни Запад – Исламская республика", впервые озвученному в 1979 году лидером Исламской революции имамом Рухоллой Хомейни.

Иран 11 февраля отмечает 43-ю годовщину победы Исламской революции.

"Исламское правление (в Иране) продолжит придерживается лозунга "ни Восток, ни Запад", озвученного населением в 1979 году", - заявил в пятницу президент страны Эбрахим Раиси, пишет агентство IRNA.

Принцип внешней политики Ирана "ни Восток, ни Запад – Исламская республика" подразумевал антисоветский и антиамериканский курс страны.