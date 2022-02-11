Двух жителей Крыма осудили за участие в "Хизб ут-Тахрир"

11 фев. 13:28

Южный окружной военный суд вынес приговор крымчанам Закирье Муратову и Вадиму Бектемирову, которые являлись участниками запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

"Установлено, что Муратов вступил в организованное на территории городского округа Алушта Республики Крым структурное подразделение запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Он участвовал в агитационно-пропагандистских занятиях и распространял идеи организации среди местного населения для вовлечения новых лиц", - сообщает пресс-служба.

В суде подчеркнули, что Муратова посадили в колонию строгого режима на 11,5 лет.

Что касается Бектемирова, то, как заявил адвокат Эмиль Кубердинов, его приговорили к 11 годам заключения, признав участником ячейки "Хизб ут-Тахрир".

"Прокуратура требовала 12 лет лишения свободы. Сегодня оглашен приговор: 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых три Вадим Бектемиров должен провести в тюрьме", - сказал юрист, добавив, что защита подаст апелляционную жалобу.