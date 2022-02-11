Песков рассказал, почему Путин не подходил близко к Макрону

11 фев. 13:19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил дистанцию на встрече между Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Он подчеркнул, что это связано с тем, что французский лидер не стал делать перед переговорами российский тест на коронавирус COVID-19.

"Действительно, в некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, сидя совсем рядом, сидя перед камином в представительском кабинете, они обмениваются рукопожатиями и так далее. А с кем-то переговоры проходят за столом по длинной стороне или по короткой стороне они сидят, и это расстояние примерно шесть метров. Это действительно связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам, и они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами", - поведал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что российская сторона с пониманием относится к этому. "Это реальная мировая практика, но в этом случае вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно, и тогда применяется большее расстояние. Если медики-инфекционисты двух стран взаимодействуют и взаимное тестирование производится, то тогда есть возможность как таковые ограничения избегать и осуществлять непосредственный контакт", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, в понедельник, 7 февраля, в Москве состоялась встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Лидеры сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров. Главными темами переговоров стали ситуация вокруг Украины и гарантии безопасности.