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Глава МИД Украины не понимает, почему демократические страны защищают Путина

Глава МИД Украины не понимает, почему демократические страны защищают Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не понимает, почему Франция и некоторые демократические страны являются добровольными защитниками президента России Владимира Путина.

По его словам, непонятно, почему во Франции и других странах демократического мира есть аналитики и эксперты, которые полагают, что отказ Украины от НАТО способен успокоить российского лидера.

"За последние месяцы Путин стянул, без всякой реальной причины, беспрецедентное количество войск, выдвинул ряд ультиматумов и погрузил Европу в тяжелый кризис в сфере безопасности", - цитирует главу украинского внешнеполитического ведомства агентство УНИАН.

Он подчеркнул, что ультиматум Кремля с требованиями не брать ни одну страну в НАТО и вывести войска с территории Североатлантического альянса абсолютно неприемлем. "Это не предложения к обсуждению, это положенный на стол заряженный револьвер", - добавил Кулеба.

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