Песков призвал Валиеву "не прятать лицо"

11 фев. 12:51

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил о том, что Кремль безгранично и полностью поддерживает российскую фигуристку Камилу Валиеву.

Соответствующее заявление представитель официальной Москвы сделал, комментируя ситуацию вокруг спортсменки и результатов ее допинг-пробы. "И говорим Камиле: "Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!" – призвал он.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка покинула тренировку в Пекине, закрыв лицо капюшоном.