Талибы обеспокоились научным прогрессом Афганистана

11 фев. 12:43

Движение "Талибан" (запрещено в РФ), возглавляющее сейчас Афганистан, обратилось к покинувшим страну профессорам и преподавателям - их просят вернуться на родину и продолжить преподавать в вузах.

"Афганистан - это общий дом для всех этнических групп, и мы несем ответственность за их развитие. В отсутствие процветания, система образования страны неполна. В связи с этим министерство высшего образования приглашает всех профессоров, которые покинули страну, вернуться домой", - говорится в заявлении ведомства, передает телеканал Ariana News.

По мнению талибов, преподаватели должны помочь в реализации одной из целей развития страны. "Мы просим кадры, которые покинули родину, вернуться и продолжить заниматься своим священным делом и внести вклад в научный прогресс страны", - указали в министерстве высшего образования Афганистана.

Кроме того, правительство Афганистана объявило о выделении средств для найма новых преподавателей.