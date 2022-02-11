Путин проведет оперативное совещание с Совбезом России

11 фев. 12:42

В пятницу, 11 февраля, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"Президент продолжает работать в Огарево. Сегодня день такой рутинной непубличной работы", - цитирует представителя Кремля РИА Новости..



Он уточнил, что совещание с членами Совбеза пройдет в середине дня.



Темы, которые планируется обсудить на встрече, на данный момент неизвестны.