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Путин проведет оперативное совещание с Совбезом России

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом России

В пятницу, 11 февраля, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
 
"Президент продолжает работать в Огарево. Сегодня день такой рутинной непубличной работы", - цитирует представителя Кремля РИА Новости..
 
Он уточнил, что совещание с членами Совбеза пройдет в середине дня.
 
Темы, которые планируется обсудить на встрече, на данный момент неизвестны.

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