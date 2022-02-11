В Сочи нашли тело монаха, унесенного горной рекой

11 фев. 12:28

Утром 11 февраля спасатели обнаружили тело монаха, погибшего в русле реки Безымянка.

Напомним, монах переходил реку вброд 9 февраля, в этот день обычно мелководная река была бурной. Мужчину унес поток. Отряд МЧС отправился на поиски, был задействован вертолет Ка-32.

Тело погибшего обнаружили в середине русла в завале из веток и прутьев, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Чтобы достать тело, спасатели в настоящее время сооружают навесную переправу. Затем погибшего монаха транспортируют по 7-километровой тропе, проложенной по сугробам, и передадут представителям правоохранительных органов.