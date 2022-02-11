Кубань вакцинировалась на 83%

11 фев. 12:25

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Краснодарском крае прошли почти 3 млн взрослых жителей, сообщила специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Диана Тюпина.

Она отметила, что выполнение плана по иммунизации составляет 83%, что недостаточно для достижения коллективного иммунитета.

"На данный момент в Краснодарском крае план выполнения вакцинации составляет 83%. Это достаточно высокий уровень, но для достижения стойкого коллективного иммунитета нужно, чтобы определенные районы прививались в большем количестве", - сказала она в ходе брифинга.