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Конфликт двух шестиклассников в Московской области завершился поножовщиной

Конфликт двух шестиклассников в Московской области завершился поножовщиной

В Московской области школьник ударил ножом одноклассника. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Случай произошел в Мытищах 10 февраля.

Согласно предварительной информации, между шестиклассниками произошла ссора. В какой-то момент один из них начал нецензурно выражаться, после чего второй достал перочинный нож и ударил им оппонента в левое плечо. Пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Прокуратура Московской области "организовала проверку в связи с травмированием несовершеннолетнего в школе в Мытищах". Свою проверку проводит полиция, по ее результатам будет принято процессуальное решение, передает РИА Новости.

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