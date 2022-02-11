Конфликт двух шестиклассников в Московской области завершился поножовщиной

11 фев. 12:24

В Московской области школьник ударил ножом одноклассника. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Случай произошел в Мытищах 10 февраля.



Согласно предварительной информации, между шестиклассниками произошла ссора. В какой-то момент один из них начал нецензурно выражаться, после чего второй достал перочинный нож и ударил им оппонента в левое плечо. Пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.



Прокуратура Московской области "организовала проверку в связи с травмированием несовершеннолетнего в школе в Мытищах". Свою проверку проводит полиция, по ее результатам будет принято процессуальное решение, передает РИА Новости.