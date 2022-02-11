Ушел из жизни выдающийся кинооператор Ломер Ахвледиани

11 фев. 12:21

Грузинский и советский кинооператор Ломер Ахвледиани скончался в возрасте 87 лет

В числе его работ такие кинокартины как "Кувшин", "Ожерелье для моей любимой", "Древо желания", "Житие Дон Кихота и Санчо", "Старые клячи" и многие другие киноленты.

Ахвледиани родился в Тбилиси в 1934 году, закончил факультет геологии Грузинского политехнического университета и операторский факультет ВГИКа.

Работал на киностудии "Грузия-фильм", сотрудничал с такими режиссерами, как Ираклий Квирикадзе, Тенгиз Абуладзе, Резо Чхеидзе, Владимир Наумов, Эльдар Рязанов, Станислав Говорухин, Всеволод Шиловский, передает Sputnik Грузия. Лауреат многочисленных кинопремий.