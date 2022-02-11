Узбекистан и Казахстан выбирают российскую водку

11 фев. 12:06

Узбекистан и Казахстан стали одним из лидеров по покупке российской водки, войдя в "десятку" основных импортеров, приводит данные Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса при Минсельхозе РФ.

Так, за прошедший год Узбекистан увеличил закупки алкоголя из России почти в три раза до $999 тыс.

Помимо Узбекистана и Казахстана, в списке основных импортеров также оказались Латвия, Великобритания, Германия и Украина. Кроме того, Китай, Азербайджан, Грузия, Венгрия и Вьетнам за 2021-й год нарастили ввоз российской алкогольной продукции.

В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году Россия поставила на внешние рынки более 2,7 млн декалитров алкоголя (в пересчете на 100% спирта) на $195 млн, основная доля экспорта приходится на водку (выручка – $160 млн).