США защитят ОАЭ от хуситов

11 фев. 12:03

США пополнят запасы ракет-перехватчиков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на фоне участившихся атак со стороны хуситов (йеменское мятежное движение).

"Мы поможем пополнить запасы перехватчиков. Мы сделаем все возможное, чтобы содействовать защите ОАЭ", - сказал глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннет Маккензи, курирующий военные операции на Ближнем Востоке.

По данным агентства Reuters, власти ОАЭ в частном порядке обратились к США с просьбой пополнить запасы ракет-перехватчиков для систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и ЗРК Patriot.