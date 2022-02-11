Госдеп призвал граждан США срочно уезжать из Украины

Гражданам США необходимо покинуть Украину всеми доступными видами транспорта. Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепартамента.
"Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - сообщили в Госдепе.
При этом в заявлении подчеркивается, что руководство США не сможет эвакуировать своих граждан из Украины в случае военных действий, которые могут начаться "в любой момент".
Напомним, ранее граждан США призывали лишь изучить возможность отъезда из Украины.