Госдеп призвал граждан США срочно уезжать из Украины

11 фев. 11:59

Гражданам США необходимо покинуть Украину всеми доступными видами транспорта. Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепартамента.

"Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - сообщили в Госдепе.

При этом в заявлении подчеркивается, что руководство США не сможет эвакуировать своих граждан из Украины в случае военных действий, которые могут начаться "в любой момент".

Напомним, ранее граждан США призывали лишь изучить возможность отъезда из Украины.