Экс-боевик Басаева ответит в суде за нападение на псковских десантников

11 фев. 11:53

Бывший член террористической банды Шамиля Басаева и Хаттаба обвиняется в нападении на российских военных, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Как отметили в надзорном органе, боевик в феврале-марте 2000 года принимал участие в нападении на село Улус-Керт Шатойского района Чечни, в котором погибли 84 военнослужащих России, еще четверо получили ранения. Против террориста возбудили дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих").

Отмечается, что прокуратурой было утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Шатойский районный суд Чечни для рассмотрения по существу.