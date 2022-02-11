Россияне смогут посетить Великобританию без карантина

11 фев. 11:39

Руководство Великобритании отменило с 11 февраля обязательный карантин по приезде зарубежных гостей, в том числе россиян.

Отмечается, что для въезда в Королевство непривитые туристы и граждане, которые вакцинировались препаратом, неодобренным ВОЗ, смогут предоставить результаты ПЦР-исследование, а также сделать еще один тест в течение двух дней после приезда, пишет "Интерфакс".

Что касается привитых одобренными ВОЗ вакцинами граждан, то их освободят от ПЦР-теста по прибытии. Но для всех приезжих в страну сохраняется требование о необходимости заполнить Passenger Locator Form за 48 часов до вылета.