В России за сутки выявили свыше 200 тыс случаев коронавируса

11 фев. 11:31

В России за минувшие сутки выявлено 203 949 новых случаев коронавируса - максимум с начала пандемии.

Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге - 22 070, в Москве - 18 541, в Московской области - 8 967. В Краснодарском крае новых случаев 3 771, в Ставропольском крае - 1 663, в Крыму - 1 158, в Дагестане - 651, в Чечне - 398, в Адыгее - 475, в Кабардино-Балкарии - 439, в Карачаево-Черкесии - 399, в Ингушетии - 369, в Северной Осетии - 213.

Общее число инфицированных в России достигло 13 731 794 человек.

Госпитализирован 19 281 человек, на 0,85% меньше, чем накануне. Выздоровели за сутки 112 236 человек, за все время - 11 021 633 человека.

Умерли за сутки 722 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 338 813.