В России станет больше турецких томатов

11 фев. 11:21

Минсельхоз РФ решил увеличить квоту на ввоз свежих томатов из Турции с 300 до 350 тыс тонн.

"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров <…> томаты свежие или охлажденные, - 350 тыс тонн", - говорится в проекте приказа ведомства, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Квота на поставки томатов из Турции в Россию была введена в 2017 году после конфликта между РФ и Турцией из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года.

В 2016 году турецкие томаты в Россию не ввозились, в конце 2017 года импорт возобновился. Первоначально была установлена квота в 50 тыс тонн томатов, затем она постепенно увеличивалась. В последний раз квоту подняли весной 2021 года - с 250 тыс тонн до 300 тыс тонн.