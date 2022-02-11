Армения возобновила ежедневные обстрелы Азербайджана

11 фев. 11:00

Армянские военнослужащие подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кельбаджарском районе, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

"С 08:50 до 09:00 11 февраля вооруженные силы Армении без каких-либо причин обстреляли позиции азербайджанской армии в поселке Зейлик Кельбаджарского района со своих позиций в поселке Верхняя Шорджа Басаркечарского района", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, противник был подавлен в результате ответных действий, потерь в личном составе и технике не обнаружено.

"В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативные условия находятся на контроле наших подразделений", - добавили в пресс-службе.