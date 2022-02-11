В Москве обвинили Великобританию в беспорядках в Казахстане

11 фев. 10:48

Глава второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что к январским погромам в Казахстане может быть причастна Великобритания, однако данные события никак не связаны с Афганистаном.

"Это не результат афганской проблемы, однозначно. Но давайте подождем, власти Казахстана проводят расследование, давайте дождемся публикации итогов этого расследования. Ясно одно, что те боевики, если среди них были афганцы... Об этом говорят, но мы серьезные люди, нам нужны сообщения не каких-то блогеров, а официальных властей. Когда будет опубликовано, что в этом участвовали афганские боевики, тогда и будем рассуждать", - приводит слова Кабулова "Интерфакс".

При этом сотрудник МИД России подчеркнул, что "внешняя рука тут заметна". "Как говорится, "хайли лайкли" это похоже на британскую руку, очень похоже. И есть аргументы в подтверждение этому. Но дождемся, когда правительство Казахстана опубликует, обнародует результаты расследования, надеюсь, что они будут максимально полными, мы гораздо больше узнаем, чем сейчас. Внешняя рука была, но талибы (запрещенное в РФ и Казахстане движение "Талибан") вообще здесь ни при чем, ни с какого боку", - добавил дипломат.