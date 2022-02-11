Иран празднует 43-летие Исламской революции

11 фев. 10:00

В Иране 11 февраля отмечается День победы Исламской революции, она состоялась в 1979 году и привела к падению шахского режима и созданию Исламской Республики Иран.

Поздравительные телеграммы президенту Ирана Эбрахиму Раиси с годовщиной Исламской революции направили лидеры соседних государств.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с самыми сердечными поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю национального праздника Исламской Республики Иран – Дня победы Исламской революции.

"Связи между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран исходят из воли наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства и разделяли общие духовные ценности. Мы придаем особое значение межгосударственным отношениям, построенным на столь прочной основе", - говорится в поздравлении Ильхама Алиева.

Азербайджанский лидер отметил, что развитие двусторонних связей идет по восходящей и вызывает удовлетворение. "Политический диалог, взаимные визиты и регулярные встречи на высшем уровне, подписанные документы придают мощный импульс укреплению нашего сотрудничества. Наглядным примером тому служит расширение с каждым днем рамок нашего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортной и других сферах", - указал он.

"Убежден, что благодаря совместным усилиям азербайджано-иранские отношения и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах двух народов", - написал Ильхам Алиев, пожелав дружественному и братскому народу Ирана благосостояния и процветания.

Также свои поздравления Раиси направил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Твердая позиция Тегерана по обеспечению суверенитета, решимость в защите исторического выбора народа, преданность идеям социальной справедливости позволяют стране успешно преодолевать сложности", - прежде всего отметил он.

Лукашенко добавил, что между двумя государствами установились прочные отношения дружбы и доверия, что является особо ценным в нынешнее время. По его мнению, потенциал торгово-экономического сотрудничества Ирана и Беларуси полностью не реализован, страны ждут новые совместные проекты.

Белорусский президент пожелал иранскому коллеге крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному иранскому народу - мира и процветания.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил с победой Исламской революции духовного лидера Ирана Али Хаменеи и президента Эбрахима Раиси.

В послании аятолле Хаменеи отмечается, что Армения придает особую важность последовательному развитию сотрудничества с Ираном, основанному на взаимном уважении. Иран и Армения в этом году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Доверительный характер отношений и дальше будет способствовать развитию и благополучию двух государств, уверен Пашинян.

В поздравлении в адрес Раиси говорится, что в Армении высоко ценят роль и значение отношений с соседним дружественным государством.

"Придавая важность задаче Армении и Ирана по установление мира и стабильности в регионе, подтверждаю адресованное Вам приглашение посетить Армению, с целью обсудить вопросы двусторонней повестки", - сообщил Пашинян.