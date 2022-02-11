Карачаево-Черкесия нарастила производство мяса

11 фев. 10:27

Более 58,7 тыс т мяса произведено в Карачаево-Черкесии (КЧР) в прошлом году, этот показатель на 9,7% превышает уровень производства 2021 года.

"В 2021 году производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составило: мяса (скот и птица на убой в живом весе) - 58,7 тыс. тонн, что составляет 109,7% к соответствующему периоду предыдущего года, молока - 195,7 тыс. тонн (100,4%), яиц - 79,9 млн штук (95,8%)", - сообщили журналистам в Федеральной службе государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.