Собянин: Москва прошла пик "омикрона"

11 фев. 10:21

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге о прохождении пика по коронавирусному штамму "омикрон" в столице.

"Пик заболеваний "омикроном" в Москве, очевидно, прошел. Так же, как и в других европейских городах, — за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев COVID-19 уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным", - написал Собянин.

Глава города отметил, что вчерашний рост был связан с изменением методики учета. По его словам, заболеваемость будет снижаться.