Международная конференция "От Низами до Навои: времен связующая нить" состоялась онлайн

11 фев. 10:14

Международная научно-практическая онлайн-конференция "От Низами до Навои: времен связующая нить" прошла 9 февраля.

Мероприятие было организовано при поддержке посольств Азербайджана и Узбекистана в РФ, а также представительства Фонда Гейдара Алиева в России и Института Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

На конференции выступил посол Полад Бюльбюль оглы. Он указал на важность проведения подобного рода конференций.

По его словам, в истории есть такие выдающиеся личности, которые спустя века своим творчеством объединяют народы, культуры и страны, способствуют созданию атмосферы взаимопонимания, дальнейшего обогащения различных культур и надежды на будущее, служат сохранению нравственности.

В Азербайджане 2021 год распоряжением президента Ильхама Алиева был объявлен Годом Низами. Посол рассказал, как широко в республике и других странах мира было отмечено 880-летие великого азербайджанского поэта, который жил и творил в древнем городе Азербайджана – Гяндже.

Полад Бюльбюль оглы отметил, что Низами всегда чтили и в России. Так, в 1941 году в блокадном Ленинграде по инициативе тогдашнего директора Государственного Эрмитажа Иосифа Орбели было отмечено 800-летие со дня рождения великого мыслителя, а в 1991 году при участии бывшего мэра Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге состоялось мероприятие, посвященное 850-летию Низами. Кроме того, в 1991 году в Москве в сквере у азербайджанского посольства был установлен памятник великому поэту. В Санкт-Петербурге памятник Низами был открыт в 2002 году, в церемонии участвовали российский и азербайджанский лидеры Владимир Путин и Гейдар Алиев.

В завершение своего выступления Полад Бюльбюль оглы прочитал стихотворение из творчества Низами.

В работе конференции "От Низами до Навои: времен связующая нить" также приняли участие посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, директор Института Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, руководитель секретариата Ассамблеи народов Евразии – первый заместитель Генерального секретаря Светлана Смирнова, президент Международной Тюркской Академии Дархан Кыдырали, ректор Ташкентского Государственного Университета Востоковедения Гюлчехра Рихсиева, декан исторического факультета Национального Университета Узбекистана Алишер Муминов, вице-президент Академии Наук Азербайджана Иса Габиббейли и другие.

Участники мероприятия рассказали о жизни и творчестве Низами и Навои, а также отметили в их произведениях вызовы, адресованные всему человечеству.