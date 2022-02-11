Россия осудила переброску военных США в Восточную Европу

11 фев. 10:13

Россия решительно осуждает переброску военнослужащих США и их союзников в восточную Европу, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы считаем, что это шаги в неверном направлении, которые вместо разрядки ситуации приводят к нагнетанию обстановки, могут спровоцировать кризисные ситуации, которых мы все хотели бы избежать", - сказал он, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что первые военно-транспортные самолеты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу: контингент из двух тысяч военных вылетел из воинской части в Северной Каролине на самолетах C-17 Globemaster.