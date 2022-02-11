Посольство Азербайджана: в Москве Араик Арутюнян не был принят ни одним должностным лицом

11 фев. 9:40

Азербайджанское посольство в России 10 февраля распространило заявление, в котором указало на очередную армянскую провокацию.

Ранее в некоторых армянских СМИ появилась информация о "рабочем визите" в Россию армянского политика Араика Арутюняна, играющего роль "президента" фейкового режима, созданного Ереваном в Карабахе. Он, якобы, провел в Москве ряд встреч с должностными лицами России.

"По имеющейся официальной информации, упомянутое лицо посещало в Москву исключительно по личным вопросам и встречалось здесь со своими соотечественниками. Во время краткосрочного визита он не был принят ни одним из представителей государственных структур России", - сообщает посольство Азербайджана в России.

В дипмиссии подчеркнули, что "тиражирование подобного рода сообщений в армянских СМИ носит провокационный характер и не отражает действительности".