Гостей и жителей Ставрополя приглашают на ярмарки

11 фев. 9:35

В Ставрополе начинаются традиционные ярмарки выходного дня. Торговля в рамках акции "Покупай ставропольское!" развернется на улицах Васильева, 35/1 и Ленина 74/17 – здесь производители со всего Ставропольского края предложат свежие овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, молочную продукцию, мясные деликатесы и многое другое.

Ярмарки будут работать с 8 до 16 часов. Кроме того, с 10 до 16 часов будет работать ежедневная продуктовая ярмарка на улице Объездной, 12, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.