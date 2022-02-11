В центре Москвы глыба льда упала на женщину и сломала ей позвоночник

11 фев. 9:21

Глыба льда упала с крыши в четверг на женщину в Москве, пострадавшая с тяжелыми травмами госпитализирована.

"По предварительной информации, вечером 10 февраля на Саввинской набережной на женщину, проходившую у одного из жилых домов, упала наледь. Пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице", - сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что женщина получила перелом позвоночника, ребер, ключицы. Врачи подозревают, что у пострадавшей также черепно-мозговая травма и разорвана селезенка.

Проверкой всех обстоятельств инцидента занимается Хамовническая межрайонная прокуратура. Материалы проверки будут направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.