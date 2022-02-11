Вирусолог раскрыл главную особенность пандемии ковида

11 фев. 8:56

Для завершения пандемии коронавируса недостаточно вакцинации, выразил мнение руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.

"Была оспа, но ее ликвидировали очень эффективной вакциной, эпидемию полиомиелита остановили во всем мире при помощи живой трехвалентной инъекции, которая дала полную защиты. У COVID-19 немного другое сочетание факторов — прививка и созданный коллективный иммунитет", - приводит слова собеседника URA.RU.

Далее он пояснил, что в будущем могут появиться новые штаммы, их совокупность и приведет к созданию группового коллективного иммунитета, в этом случае в сочетании с вакциной удастся победить пандемию.