Кисловодск избавится от свалок

11 фев. 8:25

Кисловодск и окрестности избавятся от свалок уже в 2023 году, рассказали в пресс-службе местной администрации.

Уточняется, что до апреля 2022 года будет создан перечень мест скопления мусора, а затем будут подготовлены заявки о включении свалок, которые муниципалитеты не могут ликвидировать самостоятельно, в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

"Вопросы сохранения природных богатств, экологии, утилизации мусора очень важны для курортного города. Большой проблемой сегодня является строительный мусор, который сбрасывают в окрестностях Кисловодска", - сказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

"Также будем вести работу по жесткому наказанию денежными штрафами для тех, кто продолжает устраивать свалки, уничтожая нашу уникальную природу", - добавил он.