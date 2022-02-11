Губерниев призвал бороться за Валиеву

11 фев. 7:37

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на официальное подтверждение того, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат заявлением о том, что сейчас "максимально важно продолжать бороться за Валиеву".

"Важно сражаться за каждого нашего спортсмена, если есть необходимость. А спортсменам ни в коем случае не применять запрещенные препараты", - выразил мнение он.

Ранее сообщалось, что скандал вокруг допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля после того, как в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.