В России предсказали спад заболеваемости COVID-19

11 фев. 7:08

Россия на прошлой неделе вышла на пик по заболеваемости коронавирусом и на данный момент происходит спад числа заболевших, сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Пик текущей волны уже пройден, и я считаю, что спад будет стремительным – это показывает опыт европейских страна", - сказал он

Эксперт добавил, что в течение двух недель "мы увидим показатели заболеваемости меньше шестизначных цифр, а после выйдем на низкое плато", передает ТАСС.