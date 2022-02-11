В Крыму состоялись учения с береговыми ракетными комплексами "Бастион"

11 фев. 6:27

Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" отработали уничтожение кораблей условного противника на учениях в Крыму, информирует пресс-служба Черноморского флота.

В соответствии со сценарием учений, дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач, где выполнили развертывание комплексов, их подготовку к боевому применению и выполнение учебной (электронным пуском) ракетной стрельбы по морской цели.

"Помимо задач поиска и уничтожения кораблей условного противника расчеты провели тренировки по пополнению боекомплекта, а также по выводу комплексов из-под удара и маскировке новых стартовых позиций", - приводит сообщение ТАСС.