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В Крыму состоялись учения с береговыми ракетными комплексами "Бастион"

В Крыму состоялись учения с береговыми ракетными комплексами &quot;Бастион&quot;

Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" отработали уничтожение кораблей условного противника на учениях в Крыму, информирует пресс-служба Черноморского флота.

В соответствии со сценарием учений,  дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач, где выполнили развертывание комплексов, их подготовку к боевому применению и выполнение учебной (электронным пуском) ракетной стрельбы по морской цели.

"Помимо задач поиска и уничтожения кораблей условного противника расчеты провели тренировки по пополнению боекомплекта, а также по выводу комплексов из-под удара и маскировке новых стартовых позиций", - приводит сообщение ТАСС.

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