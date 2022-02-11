Политсоветники лидеров стран "нормандской четверки" провели девятичасовые переговоры

11 фев. 3:10

В четверг, 10 февраля, в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина и Франция).

Переговоры длились почти 9 часов, передает ТАСС.

По длительности берлинская встреча превзошла переговоры, прошедшие в Париже 26 января 2022 года. Тогда представители стран "нормандского формата" общались восемь с половиной часов.

Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Ожидается, что он проведет в посольстве РФ пресс-конференцию по итогам состоявшейся встречи.