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Зеленский поговорил с главой НАТО о возможности участия Киева в июньском саммите

Зеленский поговорил с главой НАТО о возможности участия Киева в июньском саммите

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральный секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил возможность участия Украины в саммите Североатлантического альянса в Мадриде. Об этом глава украинского государства написал на своей странице в социальной сети Twitter,.

Он также сообщил, что поговорил со Столтенбергом о дипломатических мерах, которые принимает НАТО в ответ на российские угрозы. "Благодарен за позицию членов альянса относительно необходимости деэскалации", - отметил Зеленский.

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