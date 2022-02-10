Зеленский поговорил с главой НАТО о возможности участия Киева в июньском саммите

10 фев. 23:47

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральный секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсудил возможность участия Украины в саммите Североатлантического альянса в Мадриде. Об этом глава украинского государства написал на своей странице в социальной сети Twitter,.

Он также сообщил, что поговорил со Столтенбергом о дипломатических мерах, которые принимает НАТО в ответ на российские угрозы. "Благодарен за позицию членов альянса относительно необходимости деэскалации", - отметил Зеленский.