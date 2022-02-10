ЕС усилит борьбу с угрозами в космосе

10 фев. 23:55

Евросоюз намерен разработать новую систему кризисного реагирования для защиты от угроз в космосе. Об этом говорится в проекте документа Европейской комиссии (ЕК).

В материалах сказано, что ЕС изучит возможность активации "механизмов солидарности, взаимопомощи и реагирования на кризисы в случае нападений из космоса или угроз космическим объектам", а также расширение возможностей содружества по отражению так называемых гибридных атак и атак в киберпространстве.

В документе подчеркивается, что Евросоюз хочет создать новые платформы для обмена информацией о киберугрозах, а также для выявления недостатков с целью устранения гибридных угроз и увеличения инвестиций в исследования в оборонной отрасли. Кроме того, комиссия призывает страны Европы не ограничивать друг друга в экспорте любой военной техники и технологий, разработанных в сотрудничестве.

Документ может быть обнародован уже на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.